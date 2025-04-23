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سفير زامبيا لدى مصر مشيدا بمعرض زهور الربيع: "مدهش ورائع"

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سفير زامبيا لدى مصر مشيدا بمعرض زهور الربيع: "مدهش ورائع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 09:35 مساءً - قال ماج جين توبلى، سفير دولة زامبيا لدى مصر، إنه زار معرض زهور الربيع فى الحديقة المجاورة لجامعة القاهرة "حديقة الأورمان"، وذلك قبل أربعة أعوام، مشيرا إلى أن كان شيئا مدهشا.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "المعرض هذا العام أنا معجب بما رأيته فيه، فهو مكان رائع ومتسع ومن المنطق أن يقام المعرض داخل المتحف الزراعي".

 

وتابع: "نحن فى بلادنا نقوم بمعرض زراعى، ونعرضه لمدة 3 أيام، ولكن المعرض فى مصر رائع للغاية".

 

وقال: "بالنسبة للزراعة، كنت أتساءل دائما، كيف تقومون بمثل هذه الأشياء فى الصحراء، وخاصة وأن كمية المياه محدودة، لذلك نقوم أن المصريين يمكنهم أن يديروا كل شيء".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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