غدا بداية انكسار الموجة الحارة والقاهرة تسجل 35 درجة فى الصباح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 09:35 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة ودخول الجبهة الباردة المصاحبة للرياح الشمالية الغربية، حيث درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه لأول مرة خلال العقد الأخير تسجل القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى الساعة العاشرة والنصف صباحا مسجلة 35 درجة مئوية.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس 24 أبريل 2025، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر .

ويشهد غدا، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، وفرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.

قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 23 درجة.

أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 25 درجة.