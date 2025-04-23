نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من مصر للطيران بشأن مواعيد الرحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت شركة مصر للطيران، إنه نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.

وأهابت مصر للطيران بجميع عملائها ضرورة مراجعة الحجز والتأكد من مواعيد إقلاع الرحلات من مختلف المطارات المصرية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بـ 3 ساعات.

يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه حسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة حسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

ويتم اختيار ليل الخميس الموافق يوم الجمعة، لتعديل التوقيت، كون يوم الجمعة إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه.

متى يبدأ التوقيت الصيفي في مصر 2025؟

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي في مصر 2025 سيبدأ في منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025.

بمعنى أنه في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، سيتم تقديم الساعة لتصبح 1:00 صباحًا من يوم السبت 26 أبريل، أي يتم تقديم الوقت 60 دقيقة رسميًا.



متى ينتهي التوقيت الصيفي 2025 في مصر؟

ينتهي التوقيت الصيفي في مصر نهاية يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث تُعاد الساعة إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة في تمام منتصف الليل ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي من يوم الجمعة 31 أكتوبر.



تختار الدولة دائمًا أن يتم تغيير الساعة مع دخول يوم الجمعة، كونه عطلة رسمية في معظم الجهات الحكومية والخاصة، ما يمنح المواطنين فرصة للتأقلم مع التغيير الزمني قبل بداية أسبوع العمل، ويُقلل من حدوث ارتباك في المواعيد الرسمية أو التنقلات.