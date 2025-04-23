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اجتماع مجلس الشيوخ: تأكيد على أهمية تعزيز النهج المؤسسي والانضباط المالي

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اجتماع مجلس الشيوخ: تأكيد على أهمية تعزيز النهج المؤسسي والانضباط المالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 08:25 مساءً - اختتم اليوم الأربعاء المستشار"عبد الوهاب عبد الرازق" رئيس مجلس الشيوخ جلسته باستئناف انعقاد المجلس وذلك يوم الأحد القادم 4/5.

وقد شهدت الجلسة مصادقة المجلس على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن العام المالي 2023/2024، حيث استعرضت النائبة ريهام عفيفي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، مشيرةً إلى أن عائد استثمار أموال المجلس بلغ نحو 915 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وأكدت عفيفي خلال عرضها أهمية تعزيز النهج المؤسسي القائم على الانضباط المالي والإدارة الرشيدة للموارد لضمان الاستدامة والكفاءة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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