نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوقيت الصيفي على وشك التنفيذ.. عقارب الساعة تتأهب لـ التغيير (اعرف الحكاية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المواطنون في تمام الساعة 12 بعد منتصف ليل الخميس، لتغيير الساعة، حيث يبدأ التوقيت الصيفي 2025 في مصر، ليتم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقًا لقرار مجلس الوزراء أن تكون الجمعة الأخيرة من شهر ابريل هي بداية تطبيق التوقيت الصيفي.



وتهدف الحكومة المصرية من تطبيق التوقيت الصيفي بعد توقفه 8 سنوات، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير مصادر الطاقة وزيادة ساعات النهار.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

وفقًا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن التوقيت الصيفي والشتوي الذي صدق عليه الرئيس السيسي آنذاك، على أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي بحلول منتصف ليل يوم الخميس الأخير من شهر أبريل، فحين تدق الساعة 12 صباحًا سيتم تقديم الساعة تلقائيًا 60 دقيقة.

طريقة تغيير الساعة على الهاتف

في حال كان تطبيق التوقيت الصيفي لا يعمل تلقائيًا على بعض الهواتف، يمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد والآيفون اتباع بعض الخطوات بالدخول على قائمة الإعدادت.

تغيير الساعة في هواتف الاندرويد

1- الدخول على قائمة الإعدادات.



2- اختر كلمة إعدادات إضافية.

3- اضغط على كلمة التاريخ والوقت.

4- اضغط على حفظ.

5- أعد تشغيل الهاتف.

تغيير الساعة في هواتف الايفون

- افتح إعدادات الهاتف.

- قم بتحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

- التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

- بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت.

ماهو الفريق بين التوقيت الصيفي والشتوي؟

الهدف: زيادة ساعات النهار خلال أشهر الصيف.

التوقيت: يتم تقديم الساعة عادةً بمقدار ساعة واحدة في الربيع، مما يعني أن اليوم يبدأ وينتهي في وقت لاحق.

الفترة: يبدأ عادةً في نهاية مارس أو بداية أبريل وينتهي في أكتوبر أو نوفمبر.

النتيجة: يتيح للناس الاستفادة من المزيد من ضوء النهار في المساء.

التوقيت الشتوي

الهدف: العودة إلى التوقيت القياسي بعد انتهاء فصل الصيف.

التوقيت: يتم تأخير الساعة بمقدار ساعة واحدة في الخريف، مما يعني أن اليوم يبدأ وينتهي في وقت أبكر.

الفترة: يبدأ عادةً في نهاية أكتوبر أو نوفمبر وينتهي في مارس أو أبريل.

النتيجة: يتماشى مع ساعات النهار القصيرة خلال فصل الشتاء.