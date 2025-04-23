معركة الدرجات.. موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:28 مساءً - كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025، والتي تضم كافة اختبارات المراحل الدراسية بداية من صفوف النقل إلى الشهادات العامة والدبلومات الفنية.

أما بالنسبة للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي والثانوي، تبدأ الامتحانات من السبت 24 مايو وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

بينما امتحانات الشهادة الإعدادية، فتبدأ يوم السبت 31 مايو وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، أما فيما يخص الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، تبدأ الامتحانات يوم الخميس 29 مايو وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025.

ومن المقرر أن تكون امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب، سواء علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

وقد قامت وزارة التعليم بالتأكيد أنها قامت بمراعاة الجميع أثناء وضع الجداول تخصيص فترات زمنية مناسبة بين المواد الأساسية، لضمان توفير وقت كافٍ للمراجعة والاستعداد الجيد لكل مادة.

وقامت بتوجيه نصيحة إلى الطلاب وأولياء الأمور من أجل متابعة الجداول المعتمدة التي تنشر في المدارس والإدارات التعليمية، مع أهمية تنظيم الوقت ووضع خطة مراجعة فعالة، والاهتمام بالراحة النفسية والتغذية السليمة خلال فترة الامتحانات.