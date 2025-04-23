أسبوع الحسم.. امتحانات آخر العام تنطلق وفق جدول صارم من التعليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:28 مساءً - كشفت وزارة التعليم والتعليم الفني بصفة رسمية عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025، وهذا ضمن الاستعدادات الأخيرة للفصل الدراسي الثاني، وضمت الاستراتيجية كافة المراحل التعليمية.

أما بالنسبة للصف الأول والثاني الابتدائي، من المقرر أن سيتم إجراء التقييم المبدئي يوم الأحد 11 مايو إلى يوم الخميس الموافق 15 مايو، على أن يتم إجراء التقييم النهائي من يوم الأحد الموافق 18 مايو إلى يوم الخميس 22 مايو 2025.

أما بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الثاني الثانوي، فمن المقرر أن الاختبارات ستبدأ يوم السبت 24 مايو وسوف تظل مستمرة إلى يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.

أما بالنسبة للشهادة الإعدادية، من المفترض أن تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق 31 مايو، وسوف تظل مستمرة إلى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، بينما سيتم تقسيم اختبارات الدبلوم الفني إلى اختبارات عملية تبدأ يوم الخميس 22 مايو، واختبارات نظرية ستبدأ يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.

أما بالنسبة لطلبة الثانوي العام، ستبدأ الاختبارات يوم الأحد بتاريخ 15 يونيو وسوف تظل مستمرة إلى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

أما بالنسبة للمعاهد الأزهرية، فمن المقرر أن تبدأ الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل الدراسية يوم السبت 26 أبريل وستستمر إلى يوم الأربعاء 21 مايو 2025.

أما بالنسبة للجامعات والمعاهد العليا، فمن المقرر أن ينتهي الترم الثاني بتاريخ 5 يونيو 2025، وسيتم عقد الاختبارات الخاصة بنهاية العام خلال شهر يونيو، على أن تحدد كل كلية أو معهد المواعيد وفقًا لنظامها الداخلي.

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، أي بنهاية شهر مايو، بينما يحصل طلاب الثانوية العامة على إجازتهم عقب انتهاء آخر يوم من الامتحانات في 10 يوليو.

وشددت الوزارة على أهمية التزام الطلاب وأولياء الأمور بالمواعيد المعلنة، والاستعداد الجيد للاختبارات، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.