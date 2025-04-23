الرئيس السيسي يشيد بعلاقات الأخوة والشراكة بين مصر وجيبوتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:28 مساءً - استقبل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الرئاسة في جيبوتي، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية، تلاها جلسة مباحثات ثنائية وموسعة بين وفدي البلدين، تبعتها مأدبة غداء على شرف الرئيس المصري.

وشهد اللقاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، كما عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا استعرضا خلاله أبرز نتائج المباحثات.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعادته بزيارته الثانية لجيبوتي، مشيدًا بعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، ومهنئًا القيادة الجيبوتية بفوز "محمود علي يوسف" برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التعاون في مجالات الطاقة، حيث تم الاتفاق على إطلاق مشاريع لتطوير شبكة الكهرباء، ومحطات للطاقة الشمسية والرياح، كما تم التطرق إلى فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة، خاصة في قطاع الموانئ والمناطق الحرة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام مصر بنقل خبراتها لدعم خطط جيبوتي التنموية، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.