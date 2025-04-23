السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى جيبوتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:28 مساءً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة، اليوم، عقب ختام زيارته الرسمية إلى دولة جيبوتي، والتي التقى خلالها بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، في قصر الرئاسة بالعاصمة، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.

وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، عقبها مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي تكريمًا للرئيس السيسي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء أسفر عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، كما عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، استعرضا فيه أبرز نتائج المباحثات.

وخلال المناقشات، أكد الرئيسان على ضرورة الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، واعتبار الدول المطلة عليه صاحبة الدور الرئيسي في ضمان استقراره، باعتباره ممرًا دوليًا حيويًا للتجارة العالمية.

كما تطرقت المباحثات إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث جدد الطرفان دعمهما لحل الدولتين وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين، والتشديد على أهمية دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي.