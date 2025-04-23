نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين الهجوم الارهابى فى كشمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذي استهدف سياحًا في كشمير من دول مختلفة، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين.

وتعرب جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الهند الصديق في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، وتؤكد على وقوفها بجانب الهند في مواجهة كافة أشكال العنف والإرهاب التى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.