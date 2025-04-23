نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأركان أحمد خليفة يلتقي قائد دفاع نيوزيلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق طونى دايفيس قائد قوة دفاع نيوزيلندا والوفد المرافق الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة تستغرق عدة أيام وتتضمن زيارة معسكر القوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والنيوزيلندية.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع القوات المسلحة النيوزيلندية، مشيرًا إلى الحرص على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك مستقبلًا.

من جانبه أشاد قائد قوة دفاع نيوزيلندا بدور مصر المحورى فى تحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما أشار إلى حرص بلاده على تحقيق التعاون المثمر مع القوات المسلحة المصرية فى مختلف المجالات العسكرية خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والنيوزيلندية.