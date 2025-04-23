الرئيس السيسى: جيبوتى تحتل مكانة خاصة كبيرة فى وجدان كل مصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 06:32 مساءً - التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، بالرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الضيف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف السيد الرئيس.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمراً صحفياً استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات،

وأعرب السيد رئيس الجمهورية عن سعادته البالغة، بلقاء أخيه الرئيس "جيله"، فى زيارته الثانية إلى جيبوتى، هذا البلد العزيز، الذى يحتل مكانة خاصة كبيرة فى وجدان كل مصرى.

وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته، على امتنانه وتقديره لدولة جيبوتى الشقيقة، لما لمسناه من مظاهر الود والترحاب الصادق خلال هذه الزيارة، مضيفًا:"مما يجعلنى أشعر بأننى فى وطنى، وسط أهلى وأشقائى".