فتح جزئي مشروط لمحلات ”بلبن” و”كرم الشام” والفتح الكامل قيد التقييم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 06:31 مساءً - أعلنت وزارة التنمية المحلية السماح بإعادة الفتح الجزئي لبعض فروع محلات الحلويات الشهيرة مثل "بلبن" و"كرم الشام" دون ممارسة البيع أو استقبال الزبائن، وذلك بشكل مؤقت لحين استيفاء الاشتراطات القانونية والصحية، وأوضحت الوزارة أن العودة للعمل بشكل كامل مرهونة بمراجعة تقارير هيئة سلامة الغذاء، والتأكد من خلو هذه الفروع من أية مخالفات.

في السياق ذاته، صرّح "المهندس أحمد السجيني" رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:

"أن ما حدث مع سلسلة "بلبن" يجب أن يكون بمثابة تنبيه للجهات المعنية بضرورة التحرك بوعي في معالجة ملفات التراخيص ومخالفات المحال التجارية، بدلًا من اللجوء للإغلاق الفوري ،كما قال أن اللجنة ستناقش الملف في أقرب وقت لتسهيل الاجراءات ورفع الكفاءة"

كما أشار السجيني إلى وجود مخالفات مالية تم رصدها في فروع "بلبن"، من بينها تهرب ضريبي ومخالفات في نظام الفواتير، وصلت قيمتها إلى نحو 135 مليون جنيه.

واختتم بأن هذه الأزمة قد تتحول إلى فرصة لتعزيز الشفافية، وتنشيط منظومة التراخيص، وضمان حقوق الدولة من الضرائب والرسوم.