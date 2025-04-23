نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق طبي بالقاهرة يستخرج "قلم رصاص" من وجه طفل في جراحة نادرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل قسم جراحة الوجه والفكين في مستشفى روض الفرج العام بالقاهرة، حالة طبية نادرة لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، قدم من محافظة أسوان، كان يعاني من تورم ملحوظ في الجانب الأيمن من وجهه بالإضافة إلى تيبس في الفك السفلي استمر لأكثر من أربعة أشهر.

وبعد خضوع الطفل لفحوصات إكلينيكية دقيقة وصور الأشعة اللازمة، كشفت النتائج عن وجود جسم غريب مستقر أسفل العين اليمنى للطفل، والمفاجأة كانت أن هذا الجسم الغريب تبين لاحقًا أنه قلم رصاص، وعند سؤال الطفل عن كيفية وصول القلم إلى هذا المكان، أوضح أنه تعرض لإصابة منذ فترة طويلة، لكنه لم يتوقع أبدًا أن يكون القلم قد اخترق وجهه واستقر بداخله.

فور تشخيص الحالة، وبناءً على تعليمات مباشرة من مدير المستشفى، تم على الفور تشكيل فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين للتعامل مع هذه الحالة الطارئة وإجراء التدخل الجراحي العاجل لإنقاذ الطفل وتخليصه من هذا الجسم الغريب.

وقد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح الباهر خلال الجراحة الدقيقة التي أجريت للطفل، تمكن الجراحون بمهارة عالية من استخراج قلم الرصاص من مكانه الحساس، بالإضافة إلى تركيب شبكة معدنية متخصصة لإصلاح التلف في الجدار العظمي للوجه، كما نجح الفريق في فك تيبس الفك السفلي للطفل، مما ساهم في استعادة قدرته على فتح فمه بشكل طبيعي كما كان في السابق.

وأعرب الأستاذ الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، عن خالص شكره وتقديره العميق للفريق الطبي المتخصص الذي شارك في هذه الجراحة المعقدة والناجحة، وخص بالذكر كلًا من الدكتور علاء عبد السميع، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتورة دينا حسام، والدكتورة وسام سامي، والدكتور مينا إبراهيم، والدكتورة مريم رؤوف، والدكتور حازم يسري، والدكتورة أماني، بالإضافة إلى الدكتور عربي حامد، استشاري التخدير. كما شمل الشكر الفنيين أحمد رضا وأحمد الشاذلي ورنا سلامة، وطاقم التمريض بقيادة رحاب حسن، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في خدمة المرضى.