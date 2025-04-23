نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق جزئي بالتناوب بوصلة كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد الفواصل العرضية الخاصة بوصلة كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين بالتناوب بنطاق محافظة الجيزة وذلك لتسهيل حركة سير المركبات.

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بالتناوب بوصلة كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة ٤ أيام على مرحلتين على النحو التالي:

- المرحلة الأولى الاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي اتجاه القاهرة

لمدة يومين ابتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس الموافق 24 / 4 / 2025 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 26 / 4 / 2025 والعمل على مدار 24 ساعة.

- المرحلة الثانية الاتجاه القادم من القاهرة إلى الدقي (منزل المصل واللقاح - منزل شارع الدقي)

لمدة يومين ابتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس الموافق 1 / 5 / 2025 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 3 / 5 / 2025 والعمل على مدار 24 ساعة.

وتنوه محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.