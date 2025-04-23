اجتماع رئيس الوزراء اليوم.. تعديل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:31 مساءً - وافق الوزراء اليوم الأربعاء في اجتماع رئاسة الوزراء بتعديل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

حيثُ يتم إعادة تشكيل رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المستشار القانوني للوزير وهو المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، مع رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

بالإضافة إلى مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري والذي يُرشحه الوزير، ومُمثل عن وزارة المالية والذي يرشحه أيضًا الوزير، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء، ويجب أن يكون هؤلاء من ذوي الخبرة، ويتم تعيينهم من قِبل رئيس الوزراء، بعد أن تم ترشيحهم من الوزير، على أن تمون المدة ٣ سنوات، قابلة للتجديد.