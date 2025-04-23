حزمة من القرارات الحكومية لتعزيز التنمية والخدمات في مختلف القطاعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:31 مساءً - أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن سلسلة قرارات هادفة لتوسيع البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأمنية، ودعم الطاقة المتجددة، إلى جانب تحفيز الاستثمار والسياحة.

في إطار تعزيز الأمن الداخلي، وافقت الحكومة على تخصيص أراضٍ لصالح وزارة الداخلية لإنشاء منشآت شرطية جديدة في شمال سيناء.

كما تم تخصيص أراضٍ لصالح هيئة السلع التموينية لإنشاء صوامع للحبوب في محافظتي المنيا وكفر الشيخ، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز البنية اللوجستية.

استمرارًا لتوجه الدولة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، خُصصت مساحة تتجاوز 900 فدان بمحافظة قنا لإقامة محطة طاقة شمسية، ضمن خطة تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات.

أُقرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ملزمةً المخالفين بتسوية أوضاعهم خلال فترة محددة، مع فرض قيود صارمة على تداول أو استخدام هذه الحيوانات في العروض العامة، لضمان السلامة العامة والرفق بالحيوان.

في خطوة لتحفيز الحركة الجوية والسياحية، قررت الحكومة مد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية لمدة عام إضافي حتى أبريل 2026، مع استمرار الإعفاء من رسوم الجُعل لجميع شركات الطيران حتى نهاية 2025، دعمًا للمطارات ذات الجذب السياحي.

وافق المجلس على التعاقد مع شركة دولية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمراحله الثلاث، الممتدة من العين السخنة وحتى مرسى مطروح، ومن الفيوم حتى أبو سمبل، ومن قنا إلى سفاجا، ضمن خطط الربط السريع بين المحافظات.

ضمن رؤية شاملة لتنمية المناطق النائية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحات واسعة لإقامة قرى متكاملة بالظهير الصحراوي في أسوان والمنيا، تشمل أنشطة اقتصادية وتنموية تواكب توجيهات القيادة السياسية.

كما تم اعتماد عدة تعاقدات لاستكمال مشروعات رقمية وثقافية، والموافقة على مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتصدير الكهرباء النظيفة.