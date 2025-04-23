وكيل الأزهر يستقبل رئيس المجلس الفقهي الأسترالي لبحث سبل التعاون المشترك

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، الشيخ يحيى صافي، رئيس المجلس الفقهي الأسترالي، والدكتور عز الدين أبو سردانة، مدير العلاقات الدولية بالمجلس؛ لبحث سبل التعاون المشترك في المجالين الدعوي والتعليمي.

وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر لا يألو جهدا في تقديم الدعم لنشر صحيح الدين الإسلامي في كل أنحاء العالم، وذلك من خلال إرسال المبعوثين والذين يتم اختيارهم بعناية كبيرة، فضلا عن استقبال الطلاب الوافدين في معاهد الأزهر وجامعاته ليكونوا سفراء له في بلادهم، بالإضافة إلى تدريب الأئمة والوعاظ من كل دول العالم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ على أحدث أساليب الدعوة وأهم المستجدات من القضايا الدينية المعاصرة، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مهتم بشؤون الأمة العربية والإسلامية والقضايا الإنسانية، ويوجه دائما بالتعاون بما يساعد في نشر صحيح الدين وبما يخدم الحوار والسلام ونبذ العنف.

من جانبه أعرب الشيخ يحيى صافي، رئيس المجلس الفقهي الأسترالي، عن شكره وتقديره الإمام الأكبر في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والعربية والسلام والتعايش السلمي، مبينا أن المجتمع الأسترالي مجتمع متسامح يقبل الأخر ويحترم الأديان ومنفتح، مما يجعله بيئة خصبة لوجود الأزهر كمرجعية به، لثقة العالم في هذه المؤسسة والمرجعية الدينية الوسطية، كما أن الأزهر يلقى ترحيبا كبيرا من مسلمي أستراليا.