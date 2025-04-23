نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالًا بتحرير سيناء.. والموسيقات تشارك بعروض ميدانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء والتى توافق 25 إبريل من كل عام، وحرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

تقرر فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية بمدن العلمين وبورسعيد والمتحف الحربى بالقلعة ومتحف الزعيم جمال عبدالناصر مجانًا لإستقبال الجماهير يوم الجمعة الموافق 25 / 4 / 2025.

كما تشارك الموسيقات العسكرية فى إحتفالات تحرير سيناء بفرق سيمفونية متميزة لتقديم عدد من العروض والمقطوعات لأشهر الأغانى والألحان الوطنية فى الميادين الرئيسية إحياءًا لتلك الذكرى الوطنية المجيدة.