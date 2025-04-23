نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مجلس الوزراء يوافق على تمديد تأشيرة الترانزيت المجانية لمدة عام إضافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم السياحة وتعزيز حركة الترانزيت عبر مصر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا لمدة عام إضافي، حتى نهاية أبريل 2026، مع استمرار العمل بنفس الضوابط المعمول بها حاليًا.

جهود الوزارة لتوسيع التسهيلات السياحية

تأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق العالمية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، مما يعكس تأثيرها الإيجابي على معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية في مختلف الوجهات السياحية بمصر.

قرارات أخرى تم اتخاذها

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء أيضًا نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالبيع في مساحة 74.45 متر مربع بمدينة رأس البر لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بصناعة الأثاث في المحافظة.

كما تم اعتماد قرارات المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 111 المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2025، بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار.

تخصيص أراضٍ للمشروعات التنموية

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكًا خاصًا لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.

وتضمنت الأراضي المخصصة مساحات متنوعة، أبرزها 64.79 فدان في بنبان الجديدة، و11.71 فدان في أبوسمبل الجديدة، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى في وادي العرب، السلام العلاقي، وابريم الجديدة.

وتضمن مشروع القرار أيضًا تخصيص قطعتي أرض لصالح محافظة المنيا في مناطق السلام الجديدة وشارونة الجديدة.

تأكيد على رؤية تنموية للمناطق الصحراوية

تأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع رؤية تنموية للمناطق الصحراوية والمشروعات الاقتصادية المقترحة لتطويرها، مع التأكيد على أهمية نقل ولاية قرى الظهير الصحراوي إداريًا إلى المحافظات المعنية.