نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: انخفاض في درجات الحرارة غدًا الخميس 24 أبريل 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس 24 أبريل 2025 انخفاضًا في درجات الحرارة، ليعم طقس مائل للحرارة في أغلب الأنحاء، بينما تشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا.

في المقابل، من المتوقع أن يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر.

نشاط الرياح وفرص الأمطار

يستمر نشاط الرياح على بعض المناطق، مما يؤدي إلى مثيرة للرمال والأتربة في شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، بينما تكون الفرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة مساءً في مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة:

العظمى 28 درجة مئوية

الصغرى 18 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى 23 درجة مئوية

الصغرى 14 درجة مئوية

مطروح:

العظمى 21 درجة مئوية

الصغرى 13 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى 39 درجة مئوية

الصغرى 22 درجة مئوية

قنا:

العظمى 41 درجة مئوية

الصغرى 23 درجة مئوية

أسوان:

العظمى 44 درجة مئوية

الصغرى 25 درجة مئوية