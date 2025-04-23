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فتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالًا بذكرى تحرير سيناء

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فتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالًا بذكرى تحرير سيناء

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالًا بذكرى تحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، التي تُصادف 25 أبريل من كل عام، واحتفالًا بتضحيات أبناء القوات المسلحة في سبيل عزة الوطن وكرامته، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن فتح العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر، بالإضافة إلى المتاحف العسكرية في العلمين وبورسعيد والمتحف الحربي بالقلعة ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر، لاستقبال الجماهير مجانًا يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

نشر الوعي العسكري بين الشباب

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود القوات المسلحة لنشر الوعي والثقافة العسكرية لدى الشباب المصري وتعريفهم بأمجاد وبطولات الجيش المصري، وتضحياته في سبيل تحرير الأرض وحماية الاستقلال الوطني.

عروض موسيقية متميزة في احتفالات سيناء

وفي إطار احتفالات تحرير سيناء، تشارك فرق الموسيقات العسكرية في تقديم عروض موسيقية سيمفونية متميزة، تشمل أشهر الألحان والأغاني الوطنية، وذلك في الميادين الرئيسية في مختلف أنحاء مصر، إحياءً لتلك الذكرى الوطنية المجيدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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