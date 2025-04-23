نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي يُعلن إجازة عيد العمال.. تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا أعلن فيه تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يُعد من الإجازات الرسمية المعتمدة سنويًا في الدولة.

موعد بدء الإجازة واستئناف العمل

وأوضح البيان أن الإجازة ستبدأ يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، على أن يتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، وذلك تماشيًا مع قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالعطلات الرسمية للدولة، وتقديرًا لدور العاملين في مختلف القطاعات.

البنوك الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي خارج نطاق الإجازة

وفي هذا السياق، أشار البنك المركزي إلى أن خدمات البنوك الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي (ATM) ستظل متاحة للجمهور على مدار أيام الإجازة، لتلبية احتياجات المواطنين من السحب والإيداع وتحويل الأموال ودفع الفواتير.

تأكيد على الالتزام بالمواعيد الرسمية

وأكد البنك المركزي حرصه على تنظيم الإجازات الرسمية بما لا يُخل بمصلحة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، مشددًا على أن العودة للعمل ستكون في المواعيد الرسمية المعتادة صباح الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة المقررة.