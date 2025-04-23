الحكومة تنفي وقف طباعة العملات البلاستيكية من فئة 10 و20 جنيهًا: "مستمرة ومتداولة بقوة إبراء كاملة"

أحمد جودة - القاهرة - المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة الشائعات المتداولة حول العملات البلاستيكية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو رسمي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ما تم تداوله من أنباء تزعم إصدار البنك المركزي المصري قرارًا بوقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

العملات البلاستيكية مستمرة ولم تُوقف

وأوضح الفيديو أن البنك المركزي المصري لم يصدر أي قرارات بوقف طباعة العملات المصنوعة من البوليمر، وأن عملية الطباعة مستمرة وفق المخطط المعتمد، حيث أن هذه العملات تتمتع بقوة إبراء كاملة، ويجوز استخدامها لسداد المقابل الكامل للسلع والخدمات داخل السوق المصري.

العملات الورقية والبلاستيكية متداولة جنبًا إلى جنب

أكد المركز الإعلامي أن جميع العملات النقدية من فئة 10 و20 جنيهًا، سواء البلاستيكية أو الورقية، لا تزال قيد التداول الرسمي، ويتم التعامل بها في مختلف التعاملات المالية، مشيرًا إلى أن الهدف من إدخال العملات البلاستيكية هو:

رفع مستوى الأمان في التداول النقدي.

إطالة عمر العملة مقارنةً بالورقية.

الحفاظ على البيئة بفضل الخامات المُستخدمة.

تقليل تكلفة الطباعة على المدى الطويل.

دعوة للمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات

اختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تأكيده على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي دون سند رسمي، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وفي مقدمتها الجهات الحكومية والبنك المركزي.