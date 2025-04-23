نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971، والخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وذلك بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز كفاءة عمل الجهاز.

إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز

نص التعديل الجديد على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ليضم:

رئيس مجلس الإدارة.

المستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.

رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية.

ممثل عن وزارة الموارد المائية والري، يرشحه الوزير المختص.

ممثل عن وزارة المالية، يرشحه الوزير المختص.

ممثل عن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة".

أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه مناسبًا لحضور الاجتماعات، سواء من داخل الجهاز أو من خارجه، حسب طبيعة الموضوعات المطروحة.

آلية تعيين رئيس الجهاز

أوضح القرار أن تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن الاستمرارية الإدارية ويعزز من القدرة على تنفيذ الخطط التنموية المستهدفة.