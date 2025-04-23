نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة تمد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026 لدعم السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، مد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة لعام إضافي، على أن يستمر العمل بها حتى نهاية أبريل 2026، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها حاليًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التيسيرات المقدمة للسائحين، بما يسهم في زيادة أعداد الزائرين من مختلف الأسواق العالمية، ويدعم تنشيط الحركة عبر المطارات المصرية.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجابًا على معدلات الإشغال الفندقي، ويزيد من عدد الليالي السياحية، ما يعزز من عوائد قطاع السياحة كأحد المصادر الحيوية للنقد الأجنبي في مصر.