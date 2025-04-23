نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجلس الوزراء يوافق على مشروعات قرارات رئاسية وتنفيذية لتعزيز البنية التحتية والاستثمار والطاقة المتجددة في مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة، التي شملت مشروعات قرارات رئاسية وتنفيذية تستهدف دعم جهود الدولة في الأمن، والطاقة، والتنمية، والاستثمار، والبنية التحتية.

دعم المنظومة الشرطية في شمال سيناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراض مملوكة للدولة في محافظة شمال سيناء لصالح وزارة الداخلية، بهدف إنشاء مقرات شرطية تشمل قسمي شرطة ونقطة تفتيش، في إطار خطة دعم الأمن في مختلف المحافظات.

إنشاء صوامع تخزين غلال في المنيا وكفر الشيخ

أقر المجلس مشروع قرار بتخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإقامة صوامع لتخزين الغلال في مركزي ملوي بالمنيا والحامول بكفر الشيخ، ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء المخازن الإستراتيجية للسلع الغذائية.

محطة طاقة شمسية جديدة في قنا

في إطار توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص 909.2 فدان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطة طاقة شمسية بمحافظة قنا.

تعديل تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي

أقر مجلس الوزراء تعديلات على قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، التي تنظم ضوابط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بما في ذلك شروط الترخيص، وحظر تداولها أو عرضها دون تصريح، وإجراءات مكافحة الحيوانات الضالة.

تسهيلات لدعم السياحة والطيران

قرر المجلس مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل لشركات الطيران حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا حتى أبريل 2026، بهدف دعم الحركة الجوية وزيادة معدلات السياحة الوافدة.

تخصيص أراضٍ لقرى الظهير الصحراوي في أسوان والمنيا

وافق المجلس على تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظتي أسوان والمنيا لإقامة قرى للظهير الصحراوي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع رؤية تنموية لهذه القرى وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.

تشغيل القطار الكهربائي السريع

أعطى المجلس الضوء الأخضر للتعاقد مع شركة "دي بي-السويدي" لتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي تشمل ثلاثة خطوط رئيسية تربط بين المدن الساحلية والحدودية والصعيد.

اتفاقيات وتعاقدات جديدة لتعزيز التحول الرقمي والبنية التحتية

شملت قرارات المجلس أيضًا الموافقة على عدد من التعاقدات، منها استكمال مشروعات التحول الرقمي، ونقل المسرح العائم، واستكمال مبنى وكالة الفضاء الأفريقية.

تعاون مصري إيطالي في مجالات الطاقة

أعرب المجلس عن موافقته على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يعزز مشاريع الربط الكهربائي وتصدير المنتجات المتجددة.

تسوية منازعات استثمارية ودعم الصناعات المحلية

كما اعتمد المجلس نتائج اجتماع لجنة فض منازعات الاستثمار، ووافق على بيع قطعة أرض لصالح جمعية العاملين بصناعة الأثاث بدمياط، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتنشيط الاستثمار.