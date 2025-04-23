عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى

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أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية ويؤكد دعم القيادة السياسية لتطوير الخطاب الديني وتحفيز الاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة ذات الأولوية على المستويين المحلي والدولي.

تهنئة الرئيس والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أصدق التهاني القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى رجال القوات المسلحة الأبطال، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل رمزًا للكرامة الوطنية والتضحية، ومعبرًا عن أمله في أن يعيدها الله على مصر بالخير والأمن والاستقرار.

نعي البابا فرنسيس وتقدير لدوره الإنساني

كما نعى الدكتور مصطفى مدبولي، بالإنابة عن مجلس الوزراء، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية (بابا الفاتيكان)، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي، مشيدًا بمسيرته الحافلة بالعطاء الإنساني وجهوده المخلصة في دعم الحوار بين الأديان وتعزيز قيم التسامح.

وقدّم رئيس الوزراء أحرّ التعازي إلى دولة الفاتيكان، وإلى أتباع البابا فرنسيس في مختلف دول العالم، وإلى أسرته، متمنيًا لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

تأهيل الأئمة وتطوير الخطاب الديني

وفي استعراضه لأبرز الفعاليات التي شهدتها الدولة خلال الأيام الماضية، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، والذي أقيم بالأكاديمية العسكرية المصرية، وضم 550 إمامًا.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكليفات الرئيس السيسي لوزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها الأكاديمية العسكرية، لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الأئمة ورفع كفاءتهم، بما يسهم في تطوير الخطاب الديني وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف.

جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار

وتناول الدكتور مدبولي الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس مؤخرًا لمتابعة جهود الحكومة في تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الوضع الحالي للأعباء الإجرائية المفروضة على المستثمرين، ووجّه باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب من صافي الربح، ما يمثل خطوة إصلاحية مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ فورًا في تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية، بهدف خلق بيئة استثمارية تنافسية تُسهم في جذب رؤوس الأموال وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتيسير الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية، ما ينعكس إيجابًا على المستثمرين المحليين والأجانب.

الاستمرار في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية

وفي السياق ذاته، شدد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأكد حرص الدولة على تقليل آثار الأزمات الاقتصادية الدولية على السوق المصري، من خلال اتباع سياسات اقتصادية مرنة ومبنية على أسس واقعية.

جولة ميدانية في العاشر من رمضان لمتابعة التحديات

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الجولة الميدانية التي قام بها مؤخرًا بعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان، والتي جاءت في إطار متابعة أوضاع المستثمرين على الأرض، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، مؤكدًا حرص الحكومة على اتخاذ قرارات فورية من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأوضح أن هذه الجولات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تهيئة مناخ أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار الصناعي، وتشجيع التوسع في الاستثمارات القائمة، بما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.