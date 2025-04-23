نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار سلسلة "الجامعات الأهلية الجديدة".. والتعريف بجامعة طنطا الأهلية كنموذج متميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي نشر سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لتعريف الرأي العام بالمشروعات القومية الجديدة في التعليم العالي، وتعزيز الشفافية، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور.

وفي هذا الإطار، نُسلّط الضوء اليوم على جامعة طنطا الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وتضم جامعة طنطا الأهلية الكليات التالية:

1. الطب

2. طب الأسنان

3. الصيدلة

4. التمريض

5. الهندسة

6. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

7. العلوم

8. الأعمال

9. الألسن

10. العلوم الاجتماعية والإنسانية

وتُعد الجامعات الأهلية الجديدة من ركائز تطوير منظومة التعليم العالي، حيث تقدم برامج دراسية متطورة، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تُعزز من الابتكار والتميز الأكاديمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.