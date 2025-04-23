في هذا التوقيت.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 04:34 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن موجة الحر التي أثرت على أجواء مصر خلال الأيام الماضية توشك على الانتهاء، حيث من المنتظر أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع بدءًا من يوم الخميس، 24 أبريل 2025، على معظم أنحاء البلاد.

وتُشير التوقعات إلى نشاط ملحوظ للرياح في مناطق الساحل الشمالي، قد يصاحبه غبار وأتربة خاصة في الصحراء الغربية وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ومن توقعات الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة في مناطق مختلفة على السواحل الشمالية الغربية خصوصا والوجه البحري عمومًا، أما بالنسبة في مناطق من القاهرة الكبرى فاحتمالية سقوط الأمطار ضعيف في المساء.

ومن المتوقع تكون درجات حرارة يوم الخميس كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 22 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 32 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية.

أما طقس اليوم الأربعاء فتستمر هذه الموجة الحارة في اغلب المناطق، وتستمر أيضًا درجات الحرارة المرتفعة في جنوب الصعيد مع هبوب رياح ورمال في مناطق متفرقة، و يسود طقس معتدل خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.