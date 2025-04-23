رئيس جامعة العريش: ذكرى تحرير سيناء رمز للصمود والنصر وتجسيد لتضحيات أبطال القوات المساحة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:33 مساءً -

شارك الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، والعيد القومى لمحافظة شمال سيناء، بمرافقة المحافظ اللواء دكتور خالد مجاور، واللواء محمد عبدالوهاب ، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء واللواء أركان حرب قائد قطاع تامين شمال سيناء ، و لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، على أهمية هذه الذكرى الخالدة في نفوس كافة المصريين. و أشاد" الدمرداش " بدور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في سيناء، واثنى على مسيرة البناء والتنمية التى تقوم بها جميع مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى سيناء الحبيبة.

وأشار رئيس جامعة العريش إلى أن ذكرى تحرير سيناء تُعدّ مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع المصريين، فهي رمز للصمود والنصر، وتجسيدًا لتضحيات الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن. وتحيا مصر.