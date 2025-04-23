إنجاز جديد.. 19 جامعة مصرية ضمن تصنيفات ”كيو إس” لعام 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إدراج 19 جامعة مصرية في التصنيفات العالمية "QS" لعام 2025، عبر 44 تخصص أكاديمي متنوع، مما يعكس تقدم مؤسسات التعليم العالي المصرية على الصعيد الدولي وتوسّع نطاق تميزها الأكاديمي.

وأكد الوزير أن هناك خمس جامعات دخلت التصنيفات لأول مرة، وهي جامعات: قناة السويس، بنها، المنوفية، الزقازيق، ودمنهور، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية الكبرى سجلت تقدمًا ملحوظًا، حيث تطورت جامعة القاهرة في 20 تخصصًا، وجامعة الإسكندرية في 21 تخصصًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في 20 تخصصًا أيضًا.

وشدد عاشور على أن مصر جعلت من المعرفة محورًا أساسيًا لاستراتيجيتها التنموية، وسعت لربط الجامعات بسوق العمل والخدمات من خلال دعم الابتكار وبناء جسور تواصل فعالة، كما أشار إلى أن المؤسسات الأكاديمية المصرية أصبحت تركز على تحويل الجامعات إلى بيئات ذكية بها عنصر الإبداع وتسهم في حل مشكلات المجتمع عبر تطوير المناهج ومشاريع طلابية تطبيقية.

وأوضح الوزير أن "بنك المعرفة المصري" تطور ليصبح منصة إقليمية متكاملة تدعم البحث العلمي وتوفر بيئة معرفية شاملة، تُعدّ الأجيال القادمة لمنافسة عالمية، كما أعلن عن تدشين أول تصنيف عربي لمراكز البحوث بالتعاون مع مؤسسة Elsevier، بهدف تعزيز الحضور البحثي للمؤسسات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في فعاليات الدورة الـ57 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، الذي تستضيفه الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالكويت يومي 23 و24 أبريل، وسيلقي عاشور كلمة افتتاحية حول تطور بنك المعرفة المصري، كما سيشارك في جلسة نقاشية موسعة تناقش مستقبل التحول الرقمي في التعليم العالي بمشاركة ممثلين عن أكثر من 250 جامعة من مختلف الدول العربية.