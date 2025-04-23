ذكرى تحرير سيناء.. هل البنوك تعمل غدًا الخميس 24 أبريل 2025؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - تستعد مصر لإحياء ذكرى تحرير سيناء، المناسبة الوطنية التي توافق الخامس والعشرين من أبريل، وسط تساؤلات المواطنين حول موقف العطلات الرسمية، وتحديدًا إجازة البنوك يوم الخميس الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في ظل القرار الحكومي القاضي بتقديم موعد الإجازة نظرًا لتزامن يوم الذكرى مع عطلة نهاية الأسبوع.

وفي إطار هذا التوجه، تسارعت وتيرة البحث بين المواطنين لمعرفة ما إذا كانت البنوك ستغلق أبوابها يوم الخميس بدلًا من الجمعة، خاصة بعد إعلان الحكومة رسميًا اعتماد تقديم إجازة عيد تحرير سيناء لتصبح في الرابع والعشرين من أبريل، تحقيقًا للاستفادة القصوى من العطلة خلال يوم عمل فعلي بدلًا من ضياعها في إجازة أسبوعية.

وقد جاء هذا القرار ضمن حزمة من التعديلات على مواعيد العطلات الرسمية التي أقرتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث نصّ البيان الصادر عن مجلس الوزراء على أن تكون إجازة عيد تحرير سيناء لهذا العام يوم الخميس، بدلًا من الجمعة، وذلك لجميع العاملين في الوزارات والمصالح والهيئات ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أنها عطلة مدفوعة الأجر.

وتماشيًا مع القرار الحكومي، أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة داخل البلاد يوم الخميس الرابع والعشرين من أبريل 2025، على أن يتم استئناف النشاط المصرفي كالمعتاد صباح الأحد السابع والعشرين من نفس الشهر، وهو ما يؤكد التزام القطاع المالي بالتوجيهات الرسمية وتوحيد موعد الإجازة مع باقي مؤسسات الدولة.