أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري بعنوان ”الأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - انطلقت قبل وقت قصير أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يشرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري المتعلق بدراسة قدمها النائب إيهاب وهبة بعنوان "الأمن الغذائي في مصر، التحديات والفرص بحلول عام 2025".

إضافة إلى طلب طرحه النائب جمال أبو الفتوح بخصوص وضع سياسات جديدة لبناء نظام زراعي صناعي متكامل يهدف إلى تعظيم الجدوى الاقتصادية من النشاط الزراعي وتحسين آليات الأداء في ظل ما يشهده هذا القطاع من تطورات متسارعة.

وأشارت اللجنة المختصة في تقريرها إلى أن تحقيق الاكتفاء الغذائي يمثل عنصراً رئيسياً في تأمين استقرار المجتمعات، وهو من المحاور الجوهرية في خطط التطوير الاقتصادي والاجتماعي للدولة، موضحة أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ أهداف "رؤية مصر 2030" والتي تمنح الزراعة أهمية قصوى، خصوصًا في ظل التحديات العالمية والظروف الإقليمية الصعبة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والإنتاج.

وتشمل مناقشات الجلسة أيضًا الطلب الذي تقدم به وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب جمال أبو الفتوح، والذي يستعرض فيه رؤية متكاملة لتطوير هيكل الإنتاج الزراعي وربطه بالتصنيع من أجل زيادة القيمة الاقتصادية المضافة، من خلال تحديث أساليب العمل ورفع كفاءة المنظومة بما يتناسب مع المستجدات الراهنة في المجال الزراعي.

ويأتي هذا التوجه في ظل اهتمام متنامي من قبل الدولة بوضع أسس جديدة لضمان استدامة قطاع الزراعة، وتهيئة المناخ اللازم لدفع عجلة الإنتاج والتوسع في التصنيع الزراعي بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة فرص التصدير، وهو ما يشكل حجر الزاوية في خطة الدولة لتأمين غذاء المواطنين وتعزيز الأمن القومي الغذائي.