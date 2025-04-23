القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيـد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء وجاء نصها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الغالية، داعيًا الله العلى القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بالأمن والاستقرار.

إن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطنى يمثل فى وجدان كل مصرى رمزًا لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبناءه، وقدرتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا وحماية التراب الوطنى.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون اصطفافهم خلف قيادتكم الرشيدة كالبنيان المرصوص، محافظين على ما تحقق على أرض سيناء من إنجازات خالدة، متمسكين بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم فى الحفاظ على كل شبر من أرض مصر الغالية مهما كلفهم ذلك من تضحيات، لتظل القوات المسلحة درعًا قويًا وحصنًا منيعًا يحمى ويصون الوطن ويدافع عن مقدساته ووحدة وسلامة أراضيه.

حفظكم الله قائدًا شجاعًا لمسيرة الوطن وسدد خطاكم إلى ما فيه خير لمصر وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.