نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء الخميس 24 أبريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن الساعة ستُقدَّم بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل، بحيث تصبح الساعة 1:00 صباحًا بدلًا من 12:00.

وأكدت الهيئة أن القطارات التي ستكون في مسيرها خلال لحظة تغيير التوقيت ستُعتبر متأخرة ساعة واحدة عن مواعيدها المجدولة، حتى وصولها إلى محطة الوصول النهائية في تلك الليلة.