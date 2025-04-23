عاجل - موعد التوقيت الصيفي رسميا في مصر

أحمد جودة - القاهرة - موعد التوقيت الصيفي رسميا في مصر

خلال ساعات، سيتم التغيير للتوقيت الصيفي بموجب القرار الذي أقره قانون 34 لسنة 2023، ليبدأ العمل به مجددًا في مصر بعد إعادة تطبيقه في عام 2023 عقب فترة من التوقف دامت لسبع سنوات ويبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وفقًا لما صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط الزمني ومن المقرر أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ما يتطلب من المواطنين تعديل مواعيدهم اليومية لتتلاءم مع النظام الجديد.

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2025



بناءً على ما نص عليه قانون التوقيت الصيفي، يتم تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبذلك، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث يتوجب على المواطنين تقديم الساعة 60 دقيقة مع بداية هذا اليوم.

لماذا يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي؟



اختيار يوم الجمعة لتطبيق نظام التوقيت الصيفي لم يكن عشوائيًا، بل جاء لتفادي أي مشكلات تنظيمية قد تطرأ بسبب تغيير التوقيت في أيام العمل الرسمية إذ يعد يوم الجمعة إجازة رسمية لمعظم العاملين في القطاع الحكومي، ما يمنح الجميع فرصة لضبط الساعة والتأقلم مع التوقيت الجديد دون الإخلال بسير العمل في المصالح الحكومية والخاصة.

عودة التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من الإلغاء



بعد توقف العمل به لعدة سنوات، أعادت الحكومة تطبيق نظام التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل 2023، مستندة إلى دراسات تتعلق بكفاءة الطاقة وتنظيم الوقت. وتتمثل آلية التوقيت الصيفي في تقديم الساعة 60 دقيقة، بينما يتم الرجوع إلى التوقيت الشتوي في الخميس الأخير من أكتوبر، عبر تأخير الساعة بنفس المدة.



