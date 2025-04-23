نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للصحافة” تهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية:

" يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات وجموع العاملين من صحفيين وإداريين وعمال؛ أسمى آيات التهاني بحلول الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن بعد سنوات من الصمود والتحدي برهنت على قوة وصلابة شعب مصر وجيشه الباسل.

"تحرير سيناء، ملحمة وطنية خالدة ومحطة مضيئة في تاريخ مصر، ذكرى غالية على نفوسنا جميعا تكشف قوة الإرادة المصرية وقدرة بلادنا على قهر الصعاب ببطولات وتضحيات كبيرة لاسترداد الأرض والتمسك بكل ذرة من ترابنا الوطني.

"اليوم ونحن نحتفل بذكرى التحرير، تنعم أرض الفيروز المباركة بثمار النصر وبإنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات.. ونؤكد لسيادتكم تقديرنا الكبير لمواقفكم الوطنية المشرفة التى حفظت للوطن حدوده وأمنه واستقراره، مواقف سيسجلها التاريخ بحروف من نور، تحكي للأبناء والأحفاد ولأجيال قادمة؛ كيف واجهت مصر المخططات وتغلبت على المؤامرات وواجهت الضغوط وأدارت أصعب الملفات والأزمات بحكمة ورشد واقتدار.

سيادة الرئيس..

معكم نجدد العهد نصونه ونحفظه، باصطفاف وطني يحفظ مصر وشعبها، وبإدراك ووعي يرد كيد الكائدين ومكر الأعداء والمتربصين، ونعدكم بمواصلة مسيرة العمل والبناء كل في موقعه لرفعة شأن وطننا الغالي.. حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.