وزير التعليم يفاجئ مدارس الشرقية بجولة تفقدية صارمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 01:30 مساءً - أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة مفاجئة صباح اليوم على عدد من المدارس الواقعة ضمن نطاق إدارة مشتول السوق التعليمية بمحافظة الشرقية، وجاءت هذه الزيارة بهدف الوقوف بشكل مباشر على سير العملية التعليمية ومدى التزام الطلاب بالحضور.

رافق الوزير خلال هذه الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، الذي يشغل منصب مساعد الوزير لشؤون التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، حيث بدأ الوزير جولته من داخل مدرسة بدر الابتدائية، والتي تضم ما يقرب من 405 طلاب في مراحل التعليم الأساسي، وقام بتفقد الفصول الدراسية والاطلاع على الكثافة الطلابية داخلها، إلى جانب مراجعة دفاتر الأنشطة وكراسات الواجبات الخاصة بالطلبة.

تخلل الزيارة حوار مباشر جمع بين الوزير وعدد من التلاميذ، حيث حرص على الاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الشرح في الحصص الدراسية ومدى استفادتهم من المحتوى التعليمي المقدم، كما التقى خلال جولته بإحدى المعلمات أثناء تقديمها لإحدى الحصص الدراسية، وأعرب عن تقديره لأدائها المتميز، مشيرًا في حديثه إلى أن الوزارة تعتزم الإعلان قريبًا عن مسابقة مخصصة لمعلمي الحصة تقديرًا لجهودهم.

في نهاية زيارته للمدرسة، أعرب الوزير عن رضاه بالمستوى الذي لمسه لدى الطلاب، كما أثنى على جهود مديرة المدرسة في تنظيم العملية التعليمية والمحافظة على انضباط البيئة الدراسية.

واستكمل الوزير زيارته بجولة داخل مدرسة رشدي حميد الرسمية للغات، التي يبلغ عدد طلابها 474 طالبًا وطالبة، حيث تابع عن كثب انتظام التلاميذ في الفصول الدراسية، وحرص على التأكد من تنفيذ الاختبارات الشهرية والتقييمات الأسبوعية في مواعيدها المحددة، كما أجرى مراجعة لمستوى التحصيل العلمي لدى عدد من الطلاب داخل الفصول.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مراقبة جودة الأداء داخل المدارس الحكومية، والتأكد من تنفيذ الخطط التعليمية بشكل فعّال، بما يضمن تعزيز مستوى التعليم وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.