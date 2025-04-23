نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دفعات الحجز لشقق الإسكان بحلوان أبريل 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، عددًا محدودًا من الوحدات السكنية بأسعار مخفضة في بلوك 21 – المجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد في حلوان، بمساحات تتراوح بين 68.71 م² إلى 94.35 م².

نظام السداد والدفعات

جدية الحجز:

بنسبة 10% من قيمة الوحدة

تُسدد فور التقدم للحصول على الشقة

دفعة التخصيص:

بنسبة 15%

تُسدد خلال أسبوع واحد من سداد جدية الحجز

دفعة الاستلام:

بنسبة 25%

تُسدد خلال شهرين من سداد جدية الحجز

باقي المبلغ (50%):

يُسدد عبر أقساط شهرية

مدة السداد: من 5 إلى 15 سنة حسب رغبة العميل

بفائدة سنوية تعادل 7%

مميزات إضافية:

خصم 3% على سعر الوحدة في حالة السداد الفوري لكامل ثمن الوحدة.

المعاينة والاستفسار:

المعاينة متاحة يوميًا بموقع المشروع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

للاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم:

1002958300

(خلال أوقات العمل الرسمية من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا)