نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل دفعات الحجز لشقق الإسكان بحلوان أبريل 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، عددًا محدودًا من الوحدات السكنية بأسعار مخفضة في بلوك 21 – المجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد في حلوان، بمساحات تتراوح بين 68.71 م² إلى 94.35 م².
نظام السداد والدفعات
جدية الحجز:
بنسبة 10% من قيمة الوحدة
تُسدد فور التقدم للحصول على الشقة
دفعة التخصيص:
بنسبة 15%
تُسدد خلال أسبوع واحد من سداد جدية الحجز
دفعة الاستلام:
بنسبة 25%
تُسدد خلال شهرين من سداد جدية الحجز
باقي المبلغ (50%):
يُسدد عبر أقساط شهرية
مدة السداد: من 5 إلى 15 سنة حسب رغبة العميل
بفائدة سنوية تعادل 7%
مميزات إضافية:
خصم 3% على سعر الوحدة في حالة السداد الفوري لكامل ثمن الوحدة.
المعاينة والاستفسار:
المعاينة متاحة يوميًا بموقع المشروع ما عدا يومي الجمعة والسبت.
للاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم:
1002958300
(خلال أوقات العمل الرسمية من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا)