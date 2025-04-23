نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار صرف تكافل وكرامة عن شهر أبريل بزيادة 25% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر إبريل 2025، حيث أعلنت الوزارة عن استمرار الصرف اليوم مع الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم.

كيفية صرف الدعم

يتم صرف الدعم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يمكن للمستفيدين أيضًا إجراء الدفع الإلكتروني لجميع المعاملات الحكومية والمشتريات عبر الأنظمة الإلكترونية.

أهداف برنامج "تكافل وكرامة"

يُعد برنامج "تكافل وكرامة" جزءًا من جهود الدولة في دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية.

ويهدف البرنامج إلى توجيه قدرات الأسر المستفيدة نحو التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال تقديم مساعدات نقدية لدعم الأفراد والأسر في مواجهة التحديات الاقتصادية.