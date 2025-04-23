وزير الداخلية يهنيء الرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:36 مساءً - بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة ..أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات .. بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة .. نستلهم منها معانى سامية جسدتها بطولات رجال قواتنا المسلحة الباسلة فى ساحات الشرف والكرامة حين قدموا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء .. حتى تحقق النصر لوطننا المُفدى .. واليوم تبقى الثوابت والعزائم صلبة أكثر من أى وقت مضى ويلتف الشعب المصرى العظيم صفاً واحداً خلف قيادتكم الحكيمة كحصن منيع تندحر أمامه أطماع ومخططات الشر مهما تعاظمت.

حفظ الله مصر من كل سوء .. لتبقى أبد الدهر قبلة للدفاع عن الحق يحدوها الأمن والإستقرار .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول/ عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها:-

يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء .. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهانى وصادق الأمنيات.

تأتى ذكرى الخامس والعشرين من إبريل فى كل عام .. لتدلل على تقديرنا لعطاء الأبطال .. من رجال قواتنا المسلحة الباسلة .. الذين جادوا ولا زالوا .. بأرواحهم فداءً للأرض .. وسطروا بتضحياتهم .. من أجل رفعة الوطن وعزته.. تاريخاً مضيئاً فى سجلات العسكرية المصرية .. يبقى على مر العصور شاهداً على شرف البطولة ومعانى الصمود .

وكل عـــــــام وأنتــم بخـــــير،

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق/ أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:-

بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء .. يسعدنى وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات.

إذ تحتفل مصر اليوم بتلك الذكرى الوطنية .. ونسترجع معها مشاهد لبطولات خالدة .. رسخت عبر التاريخ جوهر الشعب المصرى العظيم فى إصطفافه خلف قيادته ومؤسساته .. للحفاظ على حقوقه ومكتسباته لنتوجه للمولى جلت قدرته بأن تظل قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .

وكل عـــــــام وأنتــم بخـــــير،