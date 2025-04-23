في حوار صريح مع طلاب النيل.. وزير التعليم يضع خارطة الطريق للمستقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:35 مساءً - قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم بإجراء جولة تفقدية مفاجئة إلى عدد من مدارس محافظة الشرقية اليوم صباحًا، وهذا من أجل متابعة سير العملية التعليمية في كافة المراحل الدراسية.

وخلال جولته التفقدية، قام الوزير باستقبال طلبة مدارس النيل الدولية، مع ممثلين من زملائهم على صعيد الجمهورية، واستمع إلى آرائهم عن مستوى التعليم و تجربتهم التعليمية.

شهد اللقاء حضور قيادات بارزة من الوزارة ومن بينهم رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات استاذ محمد عطية، بجانب طارق الباز، والدكتورة أماني الفار من شركة مصر للإدارة التعليمية.

وقد أكد الوزير في كلمته على أهمية إعداد جيل قادر على العمل على مواكبة كافة التغيرات التي تحدث في سوق العمل محليًا وعالميًا، وأشار إلى أن عملية منح الطلاب المعارف الحديثة والمهارات أصبح أمر ملح.

كما دار الحوار بين الطلاب والوزير الذين قاموا بالتعبير عن تطلعاتهم المستقبلية من أجل الالتحاق بمختلف التخصصات مثل علوم الحاسب، وجراحة القلب وإدارة الأعمال وهندسة الذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر أن الوزير قام بالتأكيد على أهمية هذه المجالات، خاصة الذكاء الاصطناعي باعتباره "لغة المستقبل".