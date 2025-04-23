نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات اعتبارًا من الجمعة 25 إبريل 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة 25 إبريل 2025، حيث سيتم تعديل توقيتات العمل لمواكبة فصل الصيف.

مواعيد غلق المحلات الصيفية

المحال التجارية والمولات التجارية:

تفتح يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً.

في أيام الخميس والجمعة وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية، سيتم زيادة التوقيت ليغلق المحل الساعة 12 منتصف الليل.

المطاعم والكافيهات والبازارات (بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية):

تفتح يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

خدمة التيك أواي (التيك أوي) وخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات ستستمر على مدار 24 ساعة.

محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية:

تفتح يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً.

استثناءات من مواعيد الصيف

محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ستكون مفتوحة على مدار اليوم.

يتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

يتم استثناء المحال الموجودة في المحافظات الساحلية حيث يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بناءً على اقتراح المحافظ وقرار وزير التنمية المحلية.

السياق القانوني

تُطبق المواعيد الصيفية وفقًا لـ قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، الذي ينص على أن شهور الصيف تبدأ من الجمعة الأخيرة في إبريل حتى الخميس الأخير في سبتمبر من كل عام.