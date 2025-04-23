نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من الخميس 24 أبريل 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض آخر في درجات الحرارة بدءًا من الخميس 24 أبريل 2025، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 4 إلى 7 درجات مئوية في معظم أنحاء البلاد.

تفاصيل الطقس المتوقّع

في القاهرة والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة بين 28 إلى 29 درجة مئوية.

على السواحل الشمالية: من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 23 إلى 24 درجة مئوية.

في جنوب البلاد: يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 31 إلى 38 درجة مئوية.

حالة الطقس ليوم الأربعاء 23 أبريل 2025

شهد اليوم الأربعاء انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، حيث سيسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس معتدلًا على السواحل الغربية.

كما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود الطقس معتدلًا ليلًا على معظم الأنحاء.

نشاط الرياح:

تشهد بعض المناطق نشاطًا في الرياح، ما يؤدي إلى اثارة الرمال والأتربة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

القاهرة:

العظمى: 35 درجة

الصغرى: 20 درجة

الإسكندرية:

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 17 درجة

مطروح:

العظمى: 23 درجة

الصغرى: 16 درجة

سوهاج:

العظمى: 42 درجة

الصغرى: 23 درجة

قنا:

العظمى: 43 درجة

الصغرى: 27 درجة

أسوان:

العظمى: 44 درجة

الصغرى: 28 درجة

ملحوظة:

يُنصح المواطنون باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا في الرياح.