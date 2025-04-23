نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2025 وتحدد موعد زيادة الأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة المالية اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أبريل 2025، وسط تساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور وقيمتها.

جدول صرف المرتبات

حددت الوزارة 5 أيام لصرف مرتبات شهر أبريل 2025، تليها 3 أيام مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين.

ويُصرف الراتب من خلال فروع البنوك، فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي «ATM»، وفقًا للجدول الزمني المعلن في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول الحد الأدنى للأجور في أبريل 2025

فيما يلي جدول المرتبات حسب الدرجات الوظيفية:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

زيادة الأجور من يوليو 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن زيادة الأجور ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوليو 2025 مع بداية موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. وتتمثل الزيادة في:

علاوة دورية: 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

علاوة غلاء المعيشة: زيادة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.

زيادة الحافز الإضافي: 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

رفع الحد الأدنى للأجور

وأشار كجوك إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، مع زيادة إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه. كما سيتم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من نفس الشهر.

موازنة 2025/2026

تتضمن موازنة العام المالي 2025/2026 زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، بهدف استيعاب الزيادات الجديدة.

كما سيتم تخصيص المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف آخرين في مختلف أجهزة الدولة.