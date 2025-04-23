وزير التربية والتعليم يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:30 صباحاً - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة في عدد من المدارس التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية بمحافظة الشرقية؛ وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية ونسب حضور الطلاب.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير، جولته التفقدية بزيارة مدرسة "بدر الابتدائية"، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، والتي تضم عدد ٤٠٥ طلاب فى المرحلة الابتدائية، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، فضلًا عن متابعة كراسات الحصة والواجبات، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول مدى تحصيلهم الدراسي واستفادتهم من الشرح داخل الفصول.

كما التقى الوزير بإحدى معلمات الحصة، حيث أشاد بأدائها وأكد أنه سيكون هناك إعلان عن مسابقة لمعلمي الحصة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام جولته بالمدرسة، أشاد الوزير بمستوى الطلاب، ودور مديرة المدرسة فى ضبط وانتظام العملية التعليمية.

كما قام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة لمدرسة "رشدى حميد الرسمية للغات" والتى تضم ٤٧٤ طالبًا وطالبة حيث حرص، خلال تفقده لفصول المدرسة، على متابعة مدى التزام الطلاب في الحضور وانتظام الدراسة داخل المدرسة واجراء التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية في موعدها، كما تابع المستوى العلمى لمجموعة من الطلاب ومدى تحصيلهم الدراسي.