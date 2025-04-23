السيسي يتلقى تهنئة من وزير الدفاع في ذكرى تحرير سيناء الـ43

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:29 صباحاً - وجّه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والأربعين لاستعادة سيناء، معبراً عن خالص أمنياته لسيادته بدوام الصحة والتوفيق، وللوطن العزيز بدوام الأمن والاستقرار.

وجاء في نص الرسالة أن يوم تحرير سيناء هو أحد الأيام الخالدة التي تجسد عزة الأمة المصرية وشموخ أبنائها، باعتباره مناسبة وطنية راسخة في ذاكرة كل مصري، تؤكد على إرادة الشعب وقدرته على حماية أرضه وتحقيق أهدافه المصيرية، كما عبّر الفريق أول صقر عن فخر القوات المسلحة بما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض سيناء، مشدداً على التزامهم التام بالدفاع عن كل ذرة تراب من أرض الوطن تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بروح أكتوبر المجيدة التي تتوارثها الأجيال.

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بعظمة هذه المناسبة الوطنية التي تجسد التلاحم بين القيادة والشعب والمؤسسة العسكرية في الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.

وفي ذات السياق، أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر تعليماته بتهنئة كافة منتسبي القوات المسلحة من قادة وضباط وضباط صف وصناع عسكريين وجنود، بالإضافة إلى العاملين المدنيين بوزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي، وكذا عناصر القوات المصرية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، احتفالاً بذكرى تحرير سيناء.

كما وجّه الفريق أحمد خليفة بدوره التهنئة إلى جميع عناصر المؤسسة العسكرية في الداخل والخارج، مؤكداً على أهمية هذه الذكرى في تعزيز روح الفداء والانتماء، وداعياً إلى مواصلة الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن في كل موقع من مواقع العمل الوطني.