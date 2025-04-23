لتشخيص الحالات مبكرًا.. السيسي يطلق مبادرة شاملة لرصد الأورام في مراحلها الأولى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:29 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام، والتي تهدف إلى تشخيص حالات الإصابة في بدايتها، مما يسهم في تقليل عدد الوفيات وتحسين نسب الشفاء بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الحملة موجهة لجميع الأفراد بداية من سن الثامنة عشرة، حيث يتم جمع البيانات الصحية للمواطنين من خلال نموذج استبيان متاح عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال زيارة وحدات الرعاية الصحية أو القوافل الطبية المنتشرة بمختلف المحافظات.

وذكرت الوزارة أن المبادرة تشمل أربعة أنواع رئيسية من الأورام، هي أورام الرئة، والبروستاتا، والقولون، وعنق الرحم، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوعية والتشخيص المبكر وخفض العبء الصحي عن كاهل المواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن تنفيذ المبادرة يتم عبر منظومة إلكترونية متطورة، تربط بين جميع المراكز والوحدات الصحية والقوافل المتنقلة والمستشفيات، بما يسهل إجراءات الإحالة والتشخيص السريع للحالات، ويضمن سلاسة تقديم الخدمات للمستفيدين.

وأكد عبدالغفار أن الوزارة تتيح الدعم الكامل للراغبين في الاستفسار عن المبادرات الصحية من خلال الرقم الساخن 15335، أو عبر الموقع الإلكتروني ‏www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل المختلفة، في إطار جهود التوعية المستمرة وتسهيل الوصول للمعلومات الصحية الموثوقة.