البنك الأهلي المصري يوقف إصدار الشهادة البلاتينية ويقلص عوائدها بنسبة 2%

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:29 صباحاً - أعلن محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة "الألكو" المختصة بالسياسات المالية داخل البنك قد عقدت اجتماعًا صباح اليوم، واتخذت خلاله قرارًا بوقف إصدار الشهادات البلاتينية ذات الأجل السنوي بكافة أنواعها، إلى جانب تقليص العائد المخصص للشهادات البلاتينية التي تمتد لثلاث سنوات، حيث تم خفض العائد بنسبة 2% على جميع دوريات صرف الأرباح الخاصة بها.

وأوضح الأتربي أن الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بدءًا من يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أبريل 2025، وستكون سارية في جميع فروع البنك المنتشرة داخل الجمهورية، إلى جانب إتاحتها عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية التابعة للمؤسسة المصرفية.

وأشار إلى أن الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير قد شهدت هي الأخرى تعديلاً في قيمتها، حيث تم تقليص عائدها بمعدل 2.25%، ضمن إطار التعديلات المستمرة التي يجريها البنك لمواكبة التحولات النقدية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس السابع عشر من أبريل الجاري، خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل بذلك إلى 25.50%، وهي خطوة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر ذاته، ضمن سلسلة من التدابير الرامية إلى ضبط الإيقاع النقدي في السوق المحلي.